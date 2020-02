Handgel en quarantaine: bedrijven nemen virusmaatregelen

Werknemers van Nestlé Nederland moeten zich houden aan het coronaprotocol. In het bedrijf hangen briefjes over handen wassen en door het hele gebouw staan potjes handgel.

Zakenreizen opgeschort

"Wij hebben bij het bedrijf ook alle zakelijke reizen tot 15 maart opgeschort. En vergaderingen, trainingen en cursussen die buiten de deur zouden zijn doen we nu intern", vertelt woordvoerder Judy Schnitger-Zwinkels.

Maar de maatregelen gaan nog verder. "We schudden hier ook geen handen meer en mensen die carnaval in Tilburg hebben gevierd of terugkomen van vakantie uit een besmet gebied moeten twee weken thuiswerken."