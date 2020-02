Corona-update: economie vangt klappen, bedrijven beperken reizen

Belangrijkste nieuws: de eerste mensen die besmet zijn geraakt zijn gevonden in Nederland. Het gaat om een vrouw die in Diemen woont en een man uit Loon op Zand. Allebei zijn ze recent in de Italiaanse regio Lombardije geweest. Verwacht wordt dat er de komende tijd nog meer besmettingen volgen.

Bedrijven nemen allerlei maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. We kwamen eerder al met tien tips voor je eigen bedrijf of werkplek. Daarnaast hebben we veel vragen beantwoord in een speciale uitzending.

Duitse en Britse economie

Het virus raakt mensen, maar daarmee ook de economie. Jens Weidmann, de baas van de Duitse centrale bank, zegt dat Duitsland dit jaar mogelijk een lagere economische groei laat zien dan verwacht. Weidmann ging eerder uit van een groei van ongeveer 0,6 procent, maar twijfelt nu of dat wel te halen is.