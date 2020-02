CM.com: Van 'waanzinnig slecht idee' tot beursgenoteerd miljoenenbedrijf

Scherm verhuren en telefoonnummers vissen

Ze wonnen dus niet, maar de twee besloten het toch maar gewoon te proberen. Hun eerste klant was High Street, een discotheek net over de Belgische grens. De jongens van CM gingen voor hen sms'jes met uitgaansinformatie versturen. "Dat was betere marketing dan de flyers die ze eerst gebruikten. Die kregen mensen in de handen gedrukt als ze dronken naar buiten strompelden. Wij sms'ten op donderdagmiddag, als men weer zin had in het weekend."

Het leverde een kwartje - guldencent - per bericht op. Hoe meer nummers, hoe meer geld. "Toen hebben we een technologie ontwikkeld waarmee we sms'jes op een scherm konden vertonen. Clubs en discotheken konden bij ons een scherm huren, bezoekers konden dan berichtjes sturen naar dat scherm. En wij verzamelden nieuwe telefoonnummers."