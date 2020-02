Minimale winst voor BAM, dividend daalt drastisch

Het bedrijf noemt het eerste halfjaar 'teleurstellend', maar is tevreden over de tweede helft van 2019. De omzet was vrijwel gelijk als in 2018 en kwam uit op 7,2 miljard euro.

Dividend zakt in

Wat opvalt in de cijfers van BAM is dat het dividend flink is gedaald. Het dividend per aandeel was in 2018 14 eurocent, in 2019 blijft nog slechts 2 cent over. De verwachting was 11 eurocent.

Vooral in de tweede helft van 2019 ging het beter met BAM. De kosten werden begin 2019 overschreden op projecten in Duitsland en het Midden-Oosten.