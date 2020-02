Rob van Wingerden weg als ceo van bouwbedrijf BAM

Dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn als topman is 'in goed overleg' besloten, meldt BAM. Bij zijn vertrek krijgt Van Wingerden een jaarsalaris mee. In 2018 was zijn vaste vergoeding 686.000 euro.

Turbulente tijden

Van Wingerden kwam in 1988 in dienst van het bedrijf, toen nog als projectvoorbereider. In 2005 werd hij benoemd tot directievoorzitter van BAM Woningbouw en sinds 2008 is hij lid van de raad van bestuur.

In 2014 werd Van Wingerden benoemd tot ceo. "Rob heeft BAM geleid in turbulente tijden", zegt Harrie Noy, voorzitter van de raad van commissarissen. "Hij heeft een heldere visie over wat nodig is om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden."

"Na bijna zes jaar als ceo en met het vooruitzicht van een strategie update, is nu een natuurlijk moment om het leiderschap van de onderneming over te dragen", schrijft Van Wingerden zelf in een persbericht.