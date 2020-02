Investeerder Blackstone wil 1,5 miljard euro neerleggen voor NIBC

Reorganisatie aanstaande

NIBC maakte vorige maand nog bekend dat een deel van de diensten voor zakelijke klanten beëindigd zou worden. Die diensten leveren onvoldoende op en kosten te veel. Per april zijn ongeveer 50 medewerkers hun baan kwijt. De bank geeft ongeveer 9 miljoen euro uit aan de reorganisatie.

Het bedrag wordt ruimschoots gecompenseerd door het sterke operationele inkomen dat de bank vorig jaar in de boeken zette. In het eerste half jaar van 2019 was dat 251 miljoen euro.

En in 2018 kwam het operationele resultaat uit op 551 miljoen. De jaarcijfers over 2019 worden volgens planning over twee weken gepubliceerd.