VS: Huawei schuldig aan georganiseerde misdaad en stelen bedrijfsgeheimen

Het techbedrijf wordt er door de Amerikaanse overheid van beschuldigd de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act te hebben overtreden. Daarmee wordt Huawei aangeklaagd als georganiseerde criminele organisatie.

Bedrijfsgeheimen buitgemaakt

Volgens de Verenigde Staten hebben Huawei en vier dochterbedrijven decennia lang op illegale wijze informatie verkregen bij Amerikaanse bedrijven. Het gaat dan om de diefstal van intellectueel eigendom van op zijn minst zes Amerikaanse technologiebedrijven.

Het intellectueel eigendom dat Huawei zich volgens de aanklachten illegaal toegeëigend zou hebben bestaat onder meer uit handleidingen voor internetrouters, antenne-technologie, robot-technologie en andere producten met auteursrechten. Ook zouden er bedrijfsgeheimen zijn buitgemaakt.

Huawei al maanden onder vuur

Huawei ligt al maanden onder vuur in de Verenigde Staten. Het bedrijf is een belangrijk stuk in de de strijd om technologische macht tussen de Verenigde Staten en China. Huawei is een van de belangrijkste telecombedrijven ter wereld en een belangrijke kandidaat voor de aanleg van het nieuwe supersnelle mobiele internet 5G.

De VS zetten bondgenoten flink onder druk om niet met Huawei in zee te gaan, met wisselend resultaat. De VS beschuldigde Huawei al meerdere malen van (bedrijfs)spionage, maar dat werd altijd ontkend door Huawei. In deze nieuwe serie aanklachten gaat de Amerikaanse overheid een stuk verder dan eerder.