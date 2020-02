VolkerWessels: 'Stikstofmaatregelen niet genoeg om projecten vlot te trekken'

Toch bouwen met stikstoffilter?

Het bedrijf kwam vorige week met de NoNox, een machine waarmee de gevreesde stikstofoxiden worden afgevangen en worden omgezet in andere stoffen. Op die manier kan er gebouwd worden zonder uitstoot.

Hoewel het een stap in de goede richting is, lost het niet alle problemen op. "Als je een weg bouwt zonder stikstof uit te stoten, kan je stellen dat files worden opgelost en dat het dus goed is. Maar in de huidige wetgeving gaat men ook uit van de gebruikersuitstoot na de bouwfase."

Volgens VolkerWessels zit dat het bedrijf dwars. De normen zouden moeten worden opgeschroefd om de problemen op te lossen.