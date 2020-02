Rabobank krijgt boete van 2 miljoen voor overtredingen bonusregels

Te vroeg betaald

Een ander punt waarop Rabobank de regels overtrad is dat het aan 125 medewerkers alvast een bonus uitbetaalde, terwijl zij volgens de regels alleen nog maar recht hadden op een voorwaardelijke beloning.

Volgens de regels moeten banken minstens 40 procent van een bonus voorwaardelijk uitkeren. Dat wil zeggen dat bankiers een deel van hun bonus al betaald krijgen, maar ook nog drie tot vijf jaar moeten wachten op de rest van bonus.

Het derde probleem was dat deze 125 medewerkers, en nog vijf anderen, hun gehele bonus in geld kregen. Ook dat was illegaal. Een bankiersbonus mag maar voor maximaal de helft uit cash bestaan. De rest kan de bank uitkeren in de vorm van aandelen, opties of andere financiële producten.

Het idee achter de voorwaardelijke bonus en de bonus is aandelen en opties is dat bankiers daardoor worden geprikkeld om het langetermijnbelang van de bank in het oog te houden, in plaats van alleen (persoonlijk) gewin op de korte termijn.

Normoverdragend gesprek

Rabobank liet in eerste instantie aan DNB weten dat het een boete niet nodig vond. De toezichthouder mag van de wet immers ook andere handhavingsinstrumenten inzetten. Volgens Rabo had een waarschuwing of een 'normoverdragend gesprek' meer voor de hand gelegen.

Toch gaat Rabobank niet in beroep tegen de boete. DNB schrijft in een verklaring dat de instelling sinds 2015 weer aan de bonusregels voldoet.