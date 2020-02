4000 klantenclaims bij Just Wellness, kans op betaling klein

Verkoop losse salons

Schreurs probeert nog wel individuele schoonheidssalons te verkopen. De vestiging aan de Eindhovense Limburglaan is inmiddels verkocht. "Over de rest kan ik nog niets zeggen, want die onderhandelingen lopen nog."

De kans dat Schreurs nog enkele salons slijt, is best groot. De meeste vestigingen van Just Wellness zijn voor het faillissement namelijk nog 'fors verbouwd', schrijft de curator in het faillissementsverslag.

"Alle salons zijn ingericht en voorzien van een luxe aankleding en inventaris, inclusief kunst, behandelkamers en apparatuur waarmee tatoeages kunnen worden verwijderd, permanent kan worden onthaard en RF-bodyshaping kan worden gedaan."