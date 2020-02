EU onderzoekt samengaan brillengiganten Grandvision en EssilorLuxottica

Miljardenbedrijven

GrandVision is met ruim 7200 winkels actief in 44 landen. Het bedrijf heeft 37.000 mensen in dienst en had vorig jaar een jaaromzet van 3,7 miljard euro. Het bedrijf wordt in de overname gewaardeerd op zo'n 7 miljard euro.

EssilorLuxottica ontstond vorig jaar uit de samenvoeging van de Italiaanse brillenmaker Luxottica en het Franse brillenglazenbedrijf Essilor. De marktwaarde ligt op ongeveer 52 miljard euro.

400 miljoen als deal klapt

Er is een kans dat de toezichthouders de deal niet accorderen. Daarover hebben de twee partijen ook afspraken gemaakt. GrandVision is nu nog eigendom van HAL, het investeringsbedrijf van miljardairsfamilie Van der Vorm.

Wordt de deal niet voor eind juli 2021 afgerond dan vervalt de overeenkomst en krijgt HAL 400 miljoen euro van EssilorLuxottica.