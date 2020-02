Zorgen bij Tata Steel om verkoopplannen Nederlandse bedrijven

Winstgevende onderdelen

De woordvoerder met twee petten op is exemplarisch voor de onrust die er ontstaan is. De belangen van moederbedrijf Tata Steel Europe komen niet altijd overeen met die van de Nederlandse tak, terwijl het wel hetzelfde bedrijf is. Volgens cor-voorzitter Van Wieringen speelt er op de achtergrond een veel groter probleem.

Het gaat namelijk al een tijdje niet zo goed met Tata Steel in Europa. De fabrieken in het Verenigd Koninkrijk draaien verlies. De Nederlandse locatie is winstgevend, net als de Europese tak. Die winsten in Europa lopen wel terug. Moederbedrijf Tata Steel India zag de winst de afgelopen jaren scherp dalen door onder meer lagere staalprijzen, productiekosten en de handelsoorlog.

Het bedrijf zei in november vorig jaar dat er 1600 banen zouden verdwijnen in Nederland om kosten in Europa te besparen. In het Verenigd Koninkrijk zouden dan 1000 banen verdwijnen. Het leidde tot veel protest van de Nederlandse werknemers en de vakbonden. Vorige week bleek dit massaontslag in Nederland in ieder geval tot oktober volgend jaar niet mogelijk door afspraken met de vakbonden.

Werknemers in onzekerheid

Ondertussen zitten werknemers nog steeds in onzekerheid. "Tata Steel is al maanden met een grote transformatie bezig waar Nederland de dupe van is", zegt Van Wieringen. "Wij vinden dat zij de problemen met de verliesgevende fabrieken in het VK moeten oplossen, maar het helpt niets als je winstgevende onderdelen in Nederland verkoopt", zegt hij.

De bedrijven die in de etalage zouden staan zijn volgens Van Wieringen modern en winstgevend. "Vaak is er ook veel in geïnvesteerd. Het zijn bedrijven die ons staal uit IJmuiden tot producten verwerken. Dan gaat het dus over zeer specialistische en hoogwaardige producten, dat moet je niet van de hand doen."