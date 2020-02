Waarom bedrijven een grote, dure kunstcollectie verzamelen

Bedrijf als kunstgalerie gebruiken

Sommige bedrijven hebben maar een kleine of geen eigen collectie en werken daarom samen met galeries. Zoals het luxe boetiekhotel TwentySeven in Amsterdam, dat boven de Industrieele Groote Club zit aan de Dam in Amsterdam.

Leon Jonkman, galeriemanager van Cobra Art Amsterdam, werkt samen met TwentySeven en vertelt dat hotels vaak hun kunstbudget afstemmen op het aantal en het soort kamers. "Daar is per suite bepaald wat het budget is aan de hand van de grootte van de kamer. In sommige kamers paste maar één stuk, in andere wel vier. Voor andere grote ruimtes is soms meer budget voor een groter of mooier werk." Bij TwentySeven staan werken tussen de 500 en 15.000 euro.