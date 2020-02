Na zes jaar geeft tweedehands e-bookwinkel Tom Kabinet het écht op

Legale versie

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde ruim een halfjaar later, in januari 2015, dat de verkoop van tweedehands e-books niet direct kon worden verboden. Wel zou Tom Kabinet dicht moeten, omdat via de site illegale e-books konden worden gekocht.

Jellema begon daarop een schoonmaakactie: hij haalde alle e-books van vóór 2013 offline. In dat jaar kregen alle legale Nederlandse e-books een onzichtbaar watermerk. Met de aankoopdownloadlink bij het boek kon Jellema checken of het om een legale versie ging.

Ondanks deze maatregel en het feit dat van elk doorverkocht e-book 50 cent naar de auteurs ging, bleven uitgevers bij hun standpunt dat de tweedehands verkoop het auteursrecht schaadt. In juli 2017 verzocht de rechtbank in Den Haag daarom het Europees Hof van Justitie om zich over de kwestie te buigen.

Spijtige beslissing

Die heeft nu geoordeeld dat het doorverkopen van e-books niet hetzelfde is als de doorverkoop van papieren boeken. Zo zijn e-books concurrerend met tweedehands papieren boeken, omdat zij in de oorspronkelijke versie tegen een lagere prijs worden aangeboden.

"We zijn er niet in geslaagd een duurzame manier te vinden voor het verkopen van tweedehands e-books en dat vinden we zeer spijtig", reageert Jellema. Hij heeft verschillende mogelijkheden bekeken om op een andere manier verder te gaan, maar heeft uiteindelijk toch de 'moeilijke beslissing' moeten nemen om het platform helemaal te sluiten.