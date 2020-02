Action: levering goedkope spullen uit China mogelijk in gevaar door virus

De levering van goedkope spullen uit China is mogelijk in gevaar door het coronavirus. Winkelketen Action sluit leveringsproblemen in het najaar niet uit.

Het coronavirus heeft het openbare leven in grote delen van China platgelegd. Er mag in het land nauwelijks gereisd worden en veel bedrijven en fabrieken zijn dicht. Geen voorraadprobleem "Voorlopig heeft Action geen voorraadprobleem", zegt woordvoerder Yvette Moll tegen RTL Z. "Alles voor het voorjaar is al voor Chinees Nieuwjaar verscheept." Voor het najaar is dat een ander verhaal. "Het is wel zo dat fabrieksmedewerkers die voor Chinees Nieuwjaar weg waren, niet terug kunnen reizen naar hun fabriek door het huidige reisverbod binnen China", vervolgt Moll. Hoe langer die situatie aanhoudt, hoe onzekerder de inkoop en productie voor het najaar wordt. Alternatieve producten Circa de helft van het assortiment van Action komt uit Azië en in vrijwel elke productcategorie zitten artikelen die in China worden gemaakt. "Voorlopig bereiden onze inkopers zich voor door naar alternatieve producten uit andere landen te kijken, maar om daarover al meer te zeggen is nu wat ons betreft nog te vroeg", aldus Moll. Goedkoop assortiment Action staat bekend om zijn goedkope assortiment. Voorlopig hoeven klanten nog niet te vrezen dat de spullen in de Actionschappen duurder worden, verzekert de woordvoerder. "Voorlopig heeft dit geen consequenties voor onze verkoopprijzen. Er is verder nog weinig te zeggen over wat dit gaat betekenen voor bijvoorbeeld inkoop- en transportprijzen, alles is afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt."