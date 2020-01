Takeaway en Just Eat na fusie voorlopig nog apart geleid

Aparte logo's en sites

De verplichting voorlopig als twee aparte bedrijven verder te gaan, betekent concreet dat Just Eat en Takeaway tot nader order aparte logo's, merknamen en websites blijven gebruiken.

Daarnaast ziet de financieel directeur van Just Eat, Paul Harrison, ervan af zitting te nemen in het bestuur van het fusiebedrijf. Hij behoudt in plaats daarvan voorlopig zijn oude functie. Mike Evans, voorzitter van Just Eat, ziet ervan af toe te treden tot de raad van commissarissen van het gecombineerde bedrijf.

Takeaway maakte ook bekend dat zijn bod op Just Eat onvoorwaardelijk is verklaard. Takeaway heeft nu ruim 92 procent van de aandelen van Just Eat in handen.