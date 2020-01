Facebook verliest tientallen miljarden aan beurswaarde na teleurstellende cijfers

Facebook is in de eerste minuten na de opening van de beurzen in New York tientallen miljarden dollars aan beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers verwerkten een tegenvallend kwartaalbericht van het bedrijf.

Het techbedrijf opende 8 procent lager bij de opening van Wall Street. Het bedrijf is nu iets meer dan 592 miljard dollar waard en staat op een verlies van 6,5 procent. De waarde van Facebook zakt nadat gisteren de kwartaalcijfers bekend werden gemaakt. Die cijfers vielen tegen bij beleggers. Zij verloren mogelijk het vertrouwen nadat uit het kwartaalbericht bleek dat de kosten de afgelopen periode sterk zijn gestegen door onder meer de aanpak van nepnieuws. De kosten om problemen rondom nepnieuws en oplichtingen via advertenties aan te pakken stegen tot bijna 50 miljard dollar. De omzet groeide in de laatste drie maanden van 2019 met 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is de laagste omzetgroei in de geschiedenis van het bedrijf. Onder de streep hield het bedrijf vorig jaar 18,5 miljard dollar over, tegen 22,1 miljard dollar in 2018.