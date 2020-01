14,3 miljoen boete voor oneerlijke Minion-licenties Comcast

Ondermijning interne markt

De gelicenseerde producten dragen allemaal een logo of afbeelding die wettelijk beschermd is door copyright of een handelsmerk. Door de verkoop van de producten in een ander land of via internet aan banden te leggen, overtreedt Comcast de concurrentieregels. Dat kan nadelig zijn voor consumenten.

"Dit soort strategieën ondermijnen de funderingen van de interne markt van de EU en kunnen niet worden getolereerd", zegt Vestager. Het is de derde keer dat er voor een dergelijke overtreding boetes worden uitgedeeld.

Eerdere boetes

NBCUniversal en Comcast werden sinds juni 2017 onderzocht. De Europese Commissie concludeert dat de illegale beperkingen van januari 2013 tot september afgelopen jaar werden gehanteerd.

In maart 2019 kreeg Nike 12,5 miljoen euro aan boete opgelegd voor een vergelijkbare zaak. In juli 2019 kreeg Sanrio een boete van 6,2 miljoen euro omdat Hello Kitty-producten niet in andere landen mochten worden verkocht binnen de EU.

Comcast en NBCUniversal hebben nog niet gereageerd op de uitspraak.