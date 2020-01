Boeing verwacht dat de 737 Max tot zeker juni aan de grond blijft

Dat schrijft de Amerikaanse zakenzender CNBC op basis van een ingewijde. Als toezichthouders pas in de zomer groen licht geven voor vluchten met het toestel, zou dat maanden later zijn dan de fabrikant aanvankelijk had verwacht.

Deze maand werd de productie van de vliegtuigen tijdelijk opgeschort. Boeing doet dit omdat de onzekerheid over wanneer er weer gevlogen kan worden met het toestel maar blijft voortduren. Daarnaast loopt de rekening van het stallen van de al geproduceerde vliegtuigen op.