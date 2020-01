Delta Airlines keert 1,6 miljard dollar uit aan personeel

Daarmee is Delta vrijgevig. Piloten bij Delta kregen een forse bonus: zij ontvingen een bedrag tussen de 30.000 en 59.000 dollar in 2018. In vergelijking, becijferde Forbes, kreeg een piloot van United Airlines tussen de 9000 en 20.000 dollar. Een piloot van American Airlines ontving 3600 tot 7500.

Recordbedrag

Met de 1,6 miljard dollar wordt het record van 2016 verbroken. Dat stond op 1,5 miljard dollar. Het is voor het zesde jaar op rij dat Delta een winstdeling uitkeert van meer dan 1 miljard dollar.

De totale omzet over 2019 is met 7,5 procent gestegen en kwam uit op een recordbedrag van 47 miljard dollar. Voor belastingen kwam de winst uit op 6,2 miljard dollar.