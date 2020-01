Meer dan 1000 EU-bedrijven willen kantoor in VK openen na brexit

Reputatie behouden

Er zijn ruim 100 banken die hun aanwezigheid in Londen versterken of voor het eerst een vestiging opzetten in de hoofdstad. Of de vestigingen die geopend worden puur op papier zijn, of dat er ook veel personeel naar het VK wordt verplaatst, wordt niet direct duidelijk.

Toch stelt Bovill dat het goed nieuws is voor de Britse economie. Volgens een partner van het bedrijf betekenen deze cijfers dat Europese bedrijven kantoorruimte kopen, mensen zullen inhuren en advies zullen inwinnen in het VK. Daarmee behoudt het VK zijn reputatie als belangrijke locatie voor financiële dienstverlening, stelt Bovill.

Top 5

De meeste bedrijven die een kantoor willen openen in het VK om zaken te doen komen uit Ierland, waar het VK veel handel mee drijft. Tweede op de lijst, met 170 bedrijven, is Frankrijk.

Daarna volgen Cyprus (165 bedrijven), Duitsland (149) en Nederland (131).