Citrix-paniek? Nederland werkt nuchter door, ondanks gapend vpn-gat

Gemeentelijke diensten platgelegd

Verschillende gemeenten zoals Den Bosch, Groningen en enkele West-Brabantse gemeenten hebben ook hinder ondervonden. In de steden Den Haag, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Leiden werden de servers vrijdag offline gehaald. Op de meeste plekken zijn de servers weer online.

Doordat de Citrix-servers preventief offline gehaald moesten worden was het lastig om nieuwe paspoort- of ID-kaartaanvragen te doen in Den Bosch. In Groningen is het niet mogelijk om via de website een afspraak voor het afgeven van een rijbewijs of paspoort te maken. Bewoners met een losse stoeptegel of kapotte lantaarnpaal in de straat hebben ook even pech en kunnen dat niet digitaal melden. Telefonisch kan dat allemaal wel.

Thuiswerken niet onmogelijk

"Thuiswerken is niet helemaal onmogelijk", zegt Anne van Pinxteren, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Mensen kunnen thuiswerken als ze een speciale laptop, iPad of iPhone hebben. We hebben een paar honderd laptops uitgegeven aan de mensen die ze nodig hebben."

En ook bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, zijn de primaire processen volgens woordvoerder Steffart Buijs niet geraakt. "We hebben verschillende kantoren en mensen van de IND werken veel flex en op locatie. Op dit moment hebben niet alle laptopgebruikers problemen, het is allemaal te overzien. We komen een heel eind met het schuiven van laptops met de laatste versie."