Duitse minister Seehofer: snel 5G aanleggen kan niet zonder Huawei

Zorgen over Huawei

Huawei is een vooraanstaande partij op het gebied van 5G-technologie. Duitse telecomproviders zijn, net als Nederlandse providers, in meer of mindere mate afhankelijk van technologie van Huawei. Zij willen graag met het bedrijf in zee.

Maar er zijn ook veel zorgen over het bedrijf. Amerika wil bijvoorbeeld dat Huawei wordt uitgesloten van het opbouwen van 5G-netwerken in Europa. De Amerikanen beschuldigen Huawei ervan te spioneren voor China.