Kabinet wil alcohol- en drugstesten op werkvloer makkelijker maken

Waar werknemers onder invloed van alcohol of drugs een risico voor de veiligheid zijn, moeten zij van de werkvloer geweerd kunnen worden, vindt staatssecretaris Tamara van Ark.

In principe mag een werkgever helemaal geen alcohol- of drugstesten afnemen bij werknemers. Volgens privacywet AVG is de uitkomst van een alcohol- of drugstest namelijk een bijzonder gezondheidsgegeven, bepaalde de Autoriteit Persoonsgegevens.

En daar mag je niet zomaar op testen. Werknemers kunnen niet van medewerkers eisen dat ze meewerken aan een test. Het verwerken van zulke persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een hele duidelijke uitzondering op de wet.

Wanneer mag je testen?

Nu mag er tijdens werktijd dus alleen gecontroleerd worden als er voldaan wordt aan een hoop voorwaarden. Het moet noodzakelijk zijn, de inbreuk op privacy en grondrechten moet minimaal zijn en er moet een wettelijke reden zijn om te testen.

Er zijn een aantal beroepen waar wel met steekproeven getest mag worden op het gebruik van drugs en alcohol. In de wet is vastgelegd dat dat geldt voor treinmachinisten, vliegtuigbemanningen, schippers, loodsen en automobilisten. In andere gevallen heeft de werknemer pech: als het niet in de wet is vastgelegd, mag het niet.

Eerder bleek ook al dat tientallen bedrijven hun medewerkers illegaal testen op drugs en alcohol. Dat is dus tegen de wet, maar volgens die bedrijven is privacy ondergeschikt aan veiligheid.