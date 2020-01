ACM onderzoekt samenwerking deelfietsen NS en Pon

De ACM ziet als onafhankelijk toezichthouder toe op eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld. De waakhond vreest dat de samenwerking tussen NS en Pon leidt tot een afname van concurrentie, wat nadelig is voor consumenten.

NS en Pon willen de krachten bundelen op het gebied van deelauto's, deelfietsen en andere mobiliteitsdiensten zoals elektrische deelscooters en bakfietsen. De ACM is bang dat er daardoor een hele grote speler ontstaat.

Deelauto's en deelfietsen

In november 2019 kondigden NS en Pon aan samen te willen gaan werken. NS heeft in 2018 Hely opgericht. Dat dochterbedrijfje biedt deelvervoer aan in Amsterdam, Delft, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht.

Pon heeft een vergelijkbaar dochterbedrijf, Next Urban Mobility, dat in Utrecht, Den Haag en Amsterdam actief. Die twee bedrijven willen verder onder de naam Hely. Het doel is om het gebruiken van deelvervoer 'net zo makkelijk' te maken als het gebruik van een eigen auto of fiets.

Niet bang voor ACM

Ingrid Staffhorst, manager bij Next Urban Mobility, zegt niet te vrezen voor het oordeel van de ACM. "Wij hebben ons voornemen gemeld bij de Europese Commissie en we hebben de ACM geïnformeerd. Zij willen het onderzoeken. Wat ons betreft kan het oordeel niet snel genoeg komen, maar we wachten rustig af", zegt Staffhorst.

"Uiteindelijk gaat het over twee hele kleine bedrijven die 1,5 tot 2 jaar gestart zijn", zegt Staffhorst. Ze denkt daarom dat de ACM de samenwerking zal goedkeuren. "Maar ze willen hun eigen afweging maken, want onze twee moederbedrijven zijn natuurlijk wel heel groot."

NS sluit zich aan bij Next Urban Mobility, zegt woordvoerder Hessel Koster. "Wat ons betreft is het weer een stap in de goede richting. Wij hopen dat we snel van start kunnen."

Zorgt samenwerking voor concurrentiebeperking?

Volgens Murco Mijnlieff van de ACM gaat het om een regulier onderzoek dat bij bedrijven met fusieplannen wordt uitgevoerd. "De ACM vindt het belangrijk dat voor- en na-vervoer rondom OV bereikbaar blijft", zegt Mijnlieff. Daarmee doelt hij op het hele scala aan deelmobiliteit. "Wij gaan nu beoordelen of het samengaan zorgt voor minder concurrentie", legt hij uit.

Daarvoor kijkt de ACM naar hoe deze samenwerking invloed heeft op de markt van fietsen, deelauto's en andere vormen van voor- en na-vervoer rondom OV, zegt Mijnlieff.