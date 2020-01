KPN zet ontmanteling XS4All door, houdt naam voor bestaande klanten

Naam blijft, techniek naar KPN

De ondernemingsraad (or) van XS4All is overvallen door de boodschap van de directie, zegt voorzitter Daan Willems. "Aan de ene kant is het heel prettig dat KPN eindelijk erkent dat klanten niet over willen naar KPN. Dat hebben we ook altijd gezegd. Maar wat er nu uit de hoge hoed wordt getoverd is niets meer dan dat de naam behouden blijft voor huidige klanten", zegt Willems.

"Het technische hart verdwijnt", zegt Willems. "De techniek gaat over naar KPN, de klanten gaan over naar KPN, de medewerkers gaan over. Ik zou dan liever hebben dat ze gewoon doorpakken."

"Zowel medewerkers als klanten willen duidelijkheid, en een halfbakken compromis is niets", zegt Willems. Hij benadrukt dat hij het liefst ziet zat de integratie volledig wordt teruggedraaid.

Hoe waardevol is dit?

De or van XS4All beraadt zich nog op een reactie. "De klantreactie is immens geweest. Aan het feit dat de directie van KPN nu toch de naam wil behouden, zie je dat ze zijn gaan nadenken. Dat is een goede zaak. Maar wat heb je hier nou aan als medewerker of klant?", vraagt Willems zich af.

Woordvoerders van KPN hebben op het moment van publiceren nog niet gereageerd op vragen van RTL Z. Een medewerker laat weten dat ze allemaal zitten te vergaderen.