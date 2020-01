Schiphol laat oordeel omwonenden meetellen voor bonus

'Benschop verdient geen bonus'

Dat het oordeel van omwonenden nu wordt meegenomen is op zich positief, vindt Matt Poelmans. Hij is delegatieleider van de Bewoners Omgeving Schiphol. "We waren dan ook positief over de aanpak zoals Dick Benschop die schetste toen hij aantrad als topman. Zijn ideeën zoals die naar voren kwamen bij een bewonersoverleg vonden we ook interessant."

Toch verdient in ieder geval de topman helemaal geen bonus, vindt Poelmans. "Het aantal klachten van omwonenden is het afgelopen jaar gestegen. Het aantal bewoners dat geluidshinder ervaart is in tien jaar tijd verdubbeld."

Natuurlijk kan Benschop niet volledig worden afgerekend op het bestuur van zijn voorgangers, zegt de delegatieleider. "Maar hij kan zich er ook niet achter verschuilen. Als hij geen instrumenten heeft om bepaalde maatregelen door te voeren, wie dan wel?"