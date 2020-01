VS onderzoekt patentinbreuk Fitbit en Garmin na klachten van Philips

VS onderzoekt ook Chinese producenten

De internationale handelstoezichthouder gaat nu onderzoeken wie gelijk heeft. De U.S. International Trade Commission kijkt ook naar apparaten van Ingram Micro Inc uit Californië en Maintek Computer Co Ltd and Inventec Appliances uit China.

Philips eist importheffingen of zelfs een invoerverbod op producten die inbreuk maken op het internationaal eigendomsrecht van het bedrijf. De toezichthouder doet nu nog geen uitspraken over eventuele straffen.