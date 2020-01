Vrijheid in Libanon kost Ghosn miljoenen dollars

Het is niet goedkoop om op de vlucht te zijn. Ongeveer 40 procent van het vermogen van Carlos Ghosn is weg, wordt geschat. De wonderdokter voor autobedrijven en in ongenade gevallen ex-topman van Renault en Nissan zag tientallen miljoenen in rook opgaan.

Ghosn had een jaar geleden pakweg 120 miljoen dollar (108 miljoen euro) aan vermogen. Daar vloog al 14 miljoen dollar vanaf toen hij Japan op miraculeuze wijze ontvluchtte. Ghosn betaalde namelijk een borgsom van 14 miljoen dollar en met zijn vlucht is hij die definitief kwijt. Sinds hij werd opgepakt, meer dan een jaar geleden in Tokio, is ongeveer 40 procent van zijn vermogen verdampt, schat Bloombergs Miljardairsindex. Bonussen kwijt Vorig jaar werd zijn pensioenplan bij Nissan geschrapt. Ook de bonus waar hij recht op had, afhankelijk van de beurswaarde van het bedrijf, verloor hij. Renault, de alliantiepartner van Nissan, meldde dat Ghosn ook zijn bonus van zijn non-concurrentiebeding gedag kon zeggen en dat ook de winstuitkering weg zou vallen. De beschuldigingen tegen Ghosn gaan deels over fraude met 140 miljoen dollar aan pensioenuitkeringen, die nog niet verstrekt waren. Maar er lopen ook beschuldigingen over het misbruik van geld van Renault, waarmee Ghosn wilde feesten georganiseerd zou hebben en dure consultants mee inhuurde. En Nissan hoopt Ghosn ook aan te pakken in Libanon. Daar heeft Ghosn namelijk nog steeds toegang tot een villa die Nissan voor 8,75 miljoen dollar heeft gekocht, gerenoveerd en gemeubileerd voor hem. Nissan wil Ghosn daar weg hebben. Lees ook: Hoe Carlos Ghosn van gerespecteerd automagnaat een voortvluchtige werd 50 miljoen verdween Ghosn ging akkoord met een schikking van een miljoen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarmee verdween een civiele aanklacht over het niet openbaren van mogelijke pensioenuitkeringen. Hij erkende daarbij overigens geen schuld. Het fortuin van Ghosn wordt nu geschat op 70 miljoen dollar, ruim 50 miljoen dollar minder dan toen hij werd opgepakt. Dan gaat Bloomberg er vanuit dat geen van de aandelen Nissan en Renault die hij heeft, zijn verkocht of bevroren - zijn aandelenpakket is naar schatting 60 miljoen waard. Vluchtplan van 15 miljoen dollar Het is onduidelijk of Bloomberg ook de kosten van de vlucht uit Japan naar Libanon heeft meegerekend. Dat bedrag zou wel eens uit kunnen komen op 15 miljoen dollar. Dat bedrag is gebaseerd op de advocaatskosten van de gevluchte Maleisische fraudeverdachte Jho Low. Die was ook nog eens 1,1 miljoen dollar kwijt aan reputatiemanagers die moesten helpen bij het oppoetsen van z'n imago. Op een ding heeft Ghosn ogenschijnlijk al wel bezuinigd. De 350.000 dollar die afgesproken was voor de privéjet van Osaka naar Istanbul zou in twee delen overgemaakt worden, maar het bedrijf heeft tot nu toe maar de helft ontvangen.