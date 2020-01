Massale sluiting winkels Steps en Promiss, 234 banen verdwijnen

Winkelsluitingen

FNG sluit nu 38 van de 48 Steps-winkels, en alle 14 Promiss-vestigingen. Daarbij verliezen 108 vaste en 126 tijdelijke werknemers hun baan.

Het bedrijf denkt dat ongeveer helft van de vaste werknemers die hun baan verliezen, te kunnen herplaatsen bij andere winkelformules van FNG in Nederland, als Claudia Sträter en Miss Etam.

Beurshandel hervat

Vorige week donderdag werd de beurshandel in het aandeel FNG op verzoek van de Belgische beurswaakhond opgeschort, nadat de koers in korte tijd sterk steeg. Sindsdien lag de handel in het aandeel stil.

Nadat het modeconcern vandaag het persbericht over de winkelsluitingen publiceerde, werd de handel rond 13 uur weer hervat. Daarbij bleef de koers hangen op het verhoogde niveau van donderdag, en viel dus nauwelijks terug.