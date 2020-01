Kerstkaarten komen in januari aan: 'Heel vervelend', zegt PostNL

Grote volumes

Volgens PostNL-woordvoerder Tahira Limon zijn er miljoenen kerstkaarten bezorgd door heel Nederland, maar erkent dat niet alles is gelukt. "Het grootste deel is op tijd bezorgd, maar een klein deel is vertraagd."

Er worden dagelijks acht miljoen poststukken bezorgd door PostNL, maar in december is dat vaak het dubbele. Dan treedt er ook wel eens vertraging op, zegt ze.

Volgens Limon is dat te wijten aan de grote volumes die verwerkt worden in december. "We hebben ook relatief veel kaarten vlak voor kerst ontvangen, die kunnen pas na de kerst bezorgd worden", zegt Limon.

"Daarom hebben wij ook van tevoren gezegd dat men op tijd moet zijn met versturen", zegt Limon. Ze wijst daarbij op de Decemberzegel. "Die hebben een lager tarief en ons streven is om die post binnen drie dagen te bezorgen. Maar die post moest dus de vrijdag voor kerst uiterlijk binnen zijn."

Drie weken vertraging

Waarom sommige kaarten er dan drie weken over hebben gedaan, in plaats van drie dagen, weet Limon niet. "Het is vergelijkbaar met vorig jaar. Een klein deel loopt vertraging op. Dat vinden we wel heel vervelend", zegt Limon.