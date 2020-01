'VS zette druk op Nederland om China-export ASML te blokkeren'

Gesprekken met Rutte en Nederlandse diplomaten

Volgens Reuters hebben de Amerikanen eerst onderzocht of ze de verkoop simpelweg konden blokkeren. Dat was niet mogelijk, omdat er te weinig Amerikaanse technologie in de machines is verwerkt. Er zijn zeker vier gespreksrondes geweest met Nederlandse diplomaten op de Nederlandse ambassade in Washington DC, aldus ingewijden.

Op 18 juli bezocht premier Mark Rutte het Witte Huis. Veiligheidsadviseur Charles Kupperman van de VS zou Rutte toen een rapport van de inlichtingendiensten hebben laten zien. In dat rapport worden de mogelijke gevolgen beschreven als China de technologie van ASML in handen krijgt, schrijft Reuters.

Afwachten voor ASML

Vrij kort na dat bezoek heeft de Nederlandse overheid de exportvergunning van ASML niet verlengd. ASML wacht af of een nieuwe vergunning verleend wordt. "Het is niet aan ons", zegt Mols. "Wij houden ons gewoon aan de wet. Zolang er geen vergunning is, exporteren we niet. Het is wat het is.