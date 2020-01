Bombrieven zijn levensgevaarlijk: dit is hoe bedrijven zich er tegen wapenen

Poederbrieven waren hot

Bij de recent verzonden bombrieven zijn geen gewonden gevallen. Toch zijn bombrieven 'super gevaarlijk', volgens Ad van Riel van REASeuro. Hij traint bedrijven hoe om te gaan met explosieven. De schade hangt natuurlijk af van hoe krachtig het explosief is. "Maar de brief wordt opengemaakt op borsthoogte. Dat maakt het al gauw levensgevaarlijk", aldus Van Riel.

Bombrieven komen ‘best vaak voor’, ook in Nederland, weet Van Riel. "Vooral overheden en financiële bedrijven hebben te maken met bombrieven. Poederbrieven waren een tijdje hot", zegt Van Riel.

Jumbo was doelwit

Vorig jaar nog heeft een aantal huizenverkopers een poederbrief ontvangen. In 2015 ontving een Jumbo-filiaal in Zwolle een verjaardagskaart met een explosief poeder. In datzelfde jaar ontving een aantal deurwaarders in de Randstad ook een brief met een verdacht poeder.

In 2010 was de Nederlandse ambassade in Athene doelwit. En eind 2003 onderschepte de politie binnen een paar dagen twee bombrieven die waren bedoeld voor Europol en Eurojust, een samenwerkingsverband van internationale justitiediensten.