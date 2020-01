Allseas trekt zich terug uit Oostzee, Russen bouwen omstreden gaspijpleiding zelf af

Bijna klaar

Allseas was bijna klaar met het project, vertelt een woordvoerder aan RTL Z. "We moesten nog twee keer 80 kilometer, de rest was al gedaan", zegt Jeroen Hagelstein van Allseas. "We hadden het ook liever afgemaakt."

Dat was alleen geen optie. Het Nederlandse bedrijf is over de hele wereld actief. Als het ervoor had gekozen om toch door te werken, was het risico zeer groot dat Allseas daarna geen zaken meer zou kunnen doen met Amerika of aan de VS gelieerde projecten. Dat zag het bedrijf niet zitten.

Er zou ook beslag gelegd kunnen worden op middelen in de VS en medewerkers van het bedrijf zouden een verbod kunnen krijgen op toegang tot de VS. Het bedrijf zegt dat de financiële strop nu vrij klein is, omdat het bedrijf wel gewoon betaald is voor het al gelegde stuk van Nord Stream 2.