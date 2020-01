Virus treft wisselkantoren GWK Travelex, bedrijf haalt sites offline

Dat bevestigt een woordvoerder van het Britse hoofdkantoor van Travelex aan RTL Z. Er kunnen helemaal geen online bestellingen worden geplaatst. Met contant geld kan er wel gewisseld worden in de fysieke kantoren.

Volgens de woordvoerder was het virus dermate ernstig dat ervoor gekozen is om alle sites uit de lucht te halen, om verdere schade te voorkomen. Er wordt nog onderzoek gedaan, maar om het moment lijkt het er niet op dat er data verdwenen of aangetast is. Sinds 31 december wordt er gewerkt aan een oplossing.

Medewerkers in meerdere Travelex-filialen die RTL Z sprak, hebben strenge instructies gekregen. Ze mogen geen uitspraken doen over de problemen, maar verwijzen naar het Nederlandse hoofdkantoor. Dat verwijst weer naar het Britse - wereldwijde - hoofdkantoor.

Medewerkers zwijgen

GWK Almere, bijvoorbeeld, verwijst direct door naar het hoofdkantoor bij vragen over de storing. Een medewerker wil zelfs niet zeggen wat klanten op dit moment te horen krijgen. "Op dit moment vertellen wij even niks."