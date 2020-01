Hudson's Bay Nederland nu officieel failliet, alle zaken dicht

Dat geldt ook voor de winkels in de Amsterdamse Kalverpassage en in Breda. Die twee hadden van de rechter eigenlijk open moeten blijven, om te voldoen aan langlopende huurafspraken. Door het faillissement sluiten ook die zaken hun deuren.

Nieuw gat in winkelstraat

In Nederland gaan alle vijftien filialen dicht. Dat is een tegenvaller voor de verhuurders van de panden. In meerdere gevallen zijn de panden voor veel geld verbouwd voor de komst van Hudson's Bay. Gemeenten zien een nieuw gat in de winkelstraat ontstaan.