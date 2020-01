Meer failliete bedrijven in 2019: 'Klimaat wordt uitdagender'

Meer dan 3800 bedrijven failliet

Exacte cijfers worden pas later vandaag bekend. Duidelijk is dat er meer dan 3800 bedrijven failliet zijn gegaan, wat een stijging van 1,4 procent betekent.

Al jaren gaat de groot- en detailhandel aan kop. Het aantal faillissementen in die branche blijft vrijwel gelijk. Verder gaan in de bouw/nijverheid en in de zakelijke dienstverlening relatief veel bedrijven failliet. Er is sprake van een toename ten opzichte van een jaar eerder.

Voor de bouw lijkt de verklaring waardoor er meer bedrijven op de fles zijn gegaan al gevonden. Eerder schreven we al dat bedrijven aangaven vooral last te hebben van de PFAS-crisis. Dat dat nu al gevoeld wordt is wel opmerkelijk, want experts hadden pas komend jaar een stijging aan faillissementen verwacht.