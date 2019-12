Vertrokken Boeing-topman krijgt tientallen miljoenen dollars mee

Als het bestuur van Boeing de ceo de laan uit had gestuurd, zou een groot deel van die gouden handdruk in rook zijn opgegaan. In plaats daarvan lieten het bedrijf hem aftreden.

Veel beurswaarde weg

Na de tweede crash met een 737 Max in maart heeft Boeing ongeveer 60 miljard euro aan beurswaarde verloren. In totaal is er nu nog 187 miljard dollar over, al fluctueert dat bedrag stevig.

Dat komt voornamelijk doordat het steeds onduidelijk is wat er met de 737 Max gaat gebeuren. Het is het meest verkochte toestel van Boeing en er zijn nog 4500 toestellen besteld. Onlangs moest de productie echter stil worden gelegd, omdat wereldwijd honderden vliegtuigen verplicht aan de grond moeten blijven.