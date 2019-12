Nederlands bedrijf stopt werk aan omstreden gaspijpleiding na dreiging sancties

Projecten in gevaar

Met de wet volgen er sancties voor bedrijven die toch aan de omstreden pijpleiding werken. Als Allseas door zou gaan, zouden andere projecten van het bedrijf mogelijk in gevaar kunnen komen. Projecten die met Amerika te maken hebben zouden dan niet door kunnen gaan.

Allseas heeft in het verleden aan talloze wereldwijde projecten gewerkt, waaronder zeker twintig projecten in de Golf van Mexico. Verder voert Allseas veel projecten in de Noordzee uit.

Het bedrijf moet wel rekening houden met de sancties, vertelt woordvoerder Jeroen Hagelstein. "Wij zijn een grote onafhankelijke offshore-aannemer en we werken voor alle grote olie-maatschappijen. We werken overal ter wereld, waar het werk is. En we hebben veel Amerikaanse klanten, dus we willen daar niet in beperkt worden."