Voltijds werkweek Achmea wordt 34 uur, salaris blijft hetzelfde

Stap-terug-regeling

Voor de oudere medewerker is er een 'stap-terug-regeling' in het leven geroepen. Medewerkers van 60 jaar en ouder kunnen een stap terugdoen in uren of functieniveau. In drie stappen van 12 maanden wordt het salaris dan afgebouwd naar een bedrag dat bij de nieuwe situatie hoort, maar de pensioenopbouw blijft wel 100 procent.

"Dat is een mooie afspraak om gezond de eindstreep te halen", zegt FNV. En ook HR-directeur Elly Ploumen van Achmea is tevreden. "We bieden een gezonde balans tussen werk en privé. Dan moet er ook gedacht worden aan langer doorbetaald partnerverlof, meer tijd voor mantelzorg, ontwikkeling en vrije tijd."

Ziekmakend systeem, op naar 30 uur

De cao is een kleine doorbraak op weg naar de droom van CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij pleitte eerder deze week nog voor een 30-urige werkweek. "We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem", zei hij tegen RTL Z.

"Wij verwachten dat een 30-urige werkweek een hoger welvaarts- en welzijnsniveau bewerkstelligt. Dat we netto meer overhouden, gezonder zijn en productiever", zei Fortuin.

