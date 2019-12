Als je bedrijf volledig afbrandt: 'Dit is geen brandje, dit heeft consequenties'

Als de schrik voorbij is en het stof neergedaald, begint het nadenken. "We hebben ervan geleerd, maar ook vooral gezien dat we het goed geregeld hadden. Die brand, hoe vreselijk ook, had vrijwel geen impact op de dagelijkse werkzaamheden. Het ging echt vloeiend allemaal."

Dat is volgens Smits een les voor iedere ondernemer. "Zorg dat je goed verzekerd bent, en dat alles op de cloud draait, dat je niet locatie-afhankelijk bent. Als zoiets 15 jaar geleden was gebeurd was het veel lastiger geweest."

Trots, maar niet aan te raden

Smits is kijkt met gemengde gevoelens terug op afgelopen jaar. "Ik ben echt trots. Ondanks de brand zijn we 18 procent gegroeid met het bedrijf. En de groep mensen die hier werkt is door alle improvisatie dichter naar elkaar toe gegroeid. Daar kan geen teamuitje tegenop", zegt hij lachend.

Dan, serieuzer: "Maar ik kan het ook echt niet aanbevelen. De nasleep is heftig, er vindt veel overleg plaats. Het kost veel tijd en moeite. Gelukkig is er niemand gewond geraakt", zegt Smits met nadruk. "Dat wisten we direct, en dat is het allerbelangrijkst. Je moet door, daarna kom je er vanzelf weer bovenop."