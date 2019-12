Nederlands bedrijf ontloopt boete door klikken over appelmoeskartel

De zeven appelmoesfabrikanten hadden 90 procent van de Franse markt in handen en maakten van 2010 tot 2014 verboden prijsafspraken. Daarnaast bepaalden de bedrijven onderling wie welke supermarktketens, horeca en cateringbedrijven als klant kreeg.

Om de prijsstijgingen die ze bedachten te verantwoorden, werd vooraf afgestemd wat die stijging veroorzaakte, zoals stijgende kosten van grondstoffen.

Het Nederlandse Coroos vertelde de Franse waakhond in 2014 over het kartel. Omdat het bedrijf volledige openheid gaf en bewijsmateriaal leverde, ontloopt het een boete. De gezamenlijke boete is 58,3 miljoen euro.