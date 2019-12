NS wil vijf keer per dag hogesnelheidstrein naar Londen

"Onze ambitie is het vliegtuig verslaan", zegt woordvoerder Hessel Koster van NS.

De prijs voor een enkeltje van Amsterdam naar Londen begint op 59 euro. Vaak ben je voor de terugreis nog een keer hetzelfde bedrag kwijt. "Daarmee zijn we concurrerend, denken wij. Daarnaast reis je met de trein van centrum naar centrum, en komen er met het vliegtuig nog kosten bij. En je zit rianter", somt Koster de verkooppunten op.

Een vliegticket is vaak goedkoper met prijzen rond de 100 euro voor een retourtje en ben je in iets meer dan een uur aan de andere kant van het Kanaal. Maar daarbij is de tijd dat je van tevoren aanwezig moet zijn niet meegenomen. Daarna moet je ook nog de stad in en dat kost extra geld en tijd.

4500 passagiers per dag

Volgens de NS wordt de totale capaciteit van de 5 treinen - zo’n 4500 passagiers per dag - vergelijkbaar met 20 tot 25 vliegtuigen. Vanuit Rotterdam en Schiphol samen vertrekken er nu dagelijks ongeveer 75 vluchten naar de verschillende vliegvelden van Londen.

"Als er meer mensen met de trein gaan, gaan er minder met het vliegtuig", zegt Koster. Nog niet alle treinen zitten vol, maar er kan nog meer bij wat de NS betreft. "Wat ons betreft komen er nog meer ritten."