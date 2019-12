'Boeing overweegt productiestop 737 MAX door vliegverbod'

Vliegtuigen kunnen nergens heen

In de fabriek van Boeing in Washington worden nog steeds 42 vliegtuigen per maand geproduceerd. Al die vliegtuigen kunnen nergens heen door het vliegverbod. Er staan nu meer dan 380 splinternieuwe Boeings in Renton. Dat kost Boeing zeker 2000 dollar per maand per vliegtuig aan parkeerkosten, zei een insider eerder tegen Bloomberg.

Er zijn wereldwijd meer dan 500 vliegtuigen die niet de lucht in mogen. Op meerdere plekken staan vliegtuigen al maandenlang te verstoffen. Het kost ongeveer 80 manuren om een vliegtuig klaar te maken voor opslag, en nog eens 120 uur om het weer gereed te krijgen om te vliegen.

Ondertussen moet er ook nog onderhoud worden uitgevoerd. De vliegtuigen moeten namelijk schoon worden gehouden. En dat kost dus allemaal een hoop geld.