KLM laat reizigers CO2-uitstoot compenseren via betaalverzoekjes

KLM begint volgend jaar met de test waarbij mensen een betaalverzoek via Whatsapp krijgen. Nog voor de zomer moeten de eerste berichten verstuurd zijn. "Het wordt een test om te kijken of onze reizigers het waarderen", zegt een woordvoerder.

De berichten worden alleen gestuurd aan een kleine groep klanten die nu ook al met KLM communiceert via Whatsapp, bijvoorbeeld voor het opsturen van hun instapkaart of updates over hun vlucht. Via de link van KLM kom je in een betaalomgeving waar je bijvoorbeeld via Ideal het bedrag kunt overmaken.