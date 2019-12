'Heel veel tijdswinst' voor radioloog door kunstmatige intelligentie

Toverwoord in radiologie

Kunstmatige intelligentie, of artificial intelligence (AI), wordt nu alleen nog gebruikt bij specifieke taken in de radiologie. Zoals het zoeken naar de bolletjes op een CT-scan van de longen. Met andere slimme software kan dementie worden gediagnostiseerd of kunnen mammografieën worden afgelezen, röntgenfoto's van de borst.

Die mogelijkheden zullen in de toekomst uitbreiden. Kunstmatige intelligentie is namelijk hét toverwoord in de radiologie, bleek op de grootste vakbeurs voor radiologie in de Amerikaanse stad Chicago, eerder deze maand. Maar liefst ruim 120 startups op de beurs deden 'iets' met AI.