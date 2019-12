ACM valt binnen bij Vattenfall in onderzoek naar contractverkoop

Onderzoek naar verkoop

Een woordvoerder van Vattenfall bevestigt dat ACM-medewerkers aanwezig zijn in het pand. "Een inval is wat zwaar aangezet, er was geen ME nodig. Er wordt onderzoek gedaan naar de verkoopactiviteiten. We weten niet precies waar ze naar zoeken", zegt de woordvoerder.

Er wordt met verschillende medewerkers gesproken. "Wij zien de conclusies van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Wij denken dat we bij Vattenfall de processen rond verkoop goed hebben ingericht. Dat neemt niet weg dat er dingen mis kunnen gaan, maar die nemen we dan ook heel serieus."