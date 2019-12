Amsterdam wisselt na 102 jaar van huisbankier: van ING naar Rabobank

ING is meer dan honderd jaar huisbankier van Amsterdam geweest, sinds 1917. Sinds dat jaar werkte Amsterdam met GemeenteGiro Amsterdam, dat later via verschillende fusies en overnames onderdeel werd van ING bank.

Miljoenen transacties

Als huisbankier regelde ING miljoenen transacties voor de hoofdstad. Het gaat dan om de inning van belastingen, maar ook om uitbetaling van leveranciers. De gemeente heeft flink wat rekeningen bij de huisbankier.

Amsterdam waarschuwde ING vorig jaar al dat de bank de rol van huisbankier kon verliezen. Er waren meerdere punten die golden als doorn in het oog van het stadsbestuur en de gemeenteraad. Daarom werd er in september 2018 vervroegd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.