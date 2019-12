Boskalis gaat 360 hectare eilanden opspuiten bij Manila

Eiland komt vanzelf boven water

"Je kunt het vergelijken met wat we met de Tweede Maasvlakte hebben gedaan", vertelt Schuttevaer. "Met grote sleephopperzuigers, baggerschepen, zuigen we zand op in aangewezen zandwingebieden in de baai van Manila. Dat pompen we verderop weer uit het schip. Als je dat maar vaak genoeg doet, komt er vanzelf een eiland boven water."

Schuttevaer verwacht dat Boskalis een jaar of drie bezig zal zijn met het verplaatsen van het zand. Binnen vijf jaar, in 2025, moet het hele landontwikkelingsproject afgerond zijn. Bij Boskalis werken er honderden mensen aan het project door de verschillende jaren heen.

"Dat gaat in fases. Op ieder schip werken ongeveer 25 tot 30 mensen", vertelt Schuttevaer. Er zijn een handjevol grote baggerschepen betrokken bij de zandwinning en het opspuiten, en nog veel meer kleinere schepen."