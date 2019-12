Laatste poging Marqt-oprichters strandt bij rechter: overname gaat door

Voor oprichters Quirijn Bolle en Meike Beeren van Marqt was het een laatste poging om de overname te stoppen. Ze gingen meerdere malen naar de rechter maar vingen elke keer bot. Gisteren diende de zaak bij de Ondernemingskamer. Daar kwam oprichtster Beeren met een gepassioneerd betoog.

Ze stelde dat Marqt beter af is in hun handen, dan in die van Udea/Ekoplaza. Volgens Beeren konden de oprichters de duurzame supermarktketen redden. Maar andere grootaandeelhouders zoals Triodos, investeerder SIV en Marqt-bestuurder Tijbbe Bouma wilden het bedrijf juist wel aan Ekoplaza verkopen.